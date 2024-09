Suche nach Ursache für tödlichen Deckeneinsturz

Mehrere Ursachen möglich

Wie Statiker in solchen Fällen vorgehen, weiß Thomas Hagen Edinger, Baumeister und selbst gerichtlich zertifizierter Sachverständiger aus Linz: „Man wird sich zuerst ansehen, was das für eine Art von Gewölbe war.“ Mehrere Ursachen kommen laut dem erfahrenen Experten infrage, etwa: „Bei Umbauarbeiten stützt man Gewölbe gerne mit Spindelstehern, die man in der Länge variieren kann. Wenn man den Gewölbebogen damit auf der Seite zu hoch aufhebt, bricht das Gewölbe in sich zusammen.“ Möglich sei auch, dass die Gewölbewirkung durch Stemmarbeiten, etwa um eine Leitung zu legen, aufgehoben worden sei.