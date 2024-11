Beförderung von Vizes Freundin sorgt für Unmut

Ärger bahnt sich im Wolfsberger Rathaus an. Dort soll es zu einer äußerst fragwürdigen Personalentscheidung gekommen sein. Nachdem Bürgermeister Hannes Primus (SP) aus gesundheitlichen Gründen die Amtsgeschäfte an seinen Vizebürgermeister übertragen hatte, soll dieser per Dienstanweisung prompt seine Lebensgefährtin in eine leitende Position befördert haben.