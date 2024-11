Skifahrerin (47) krachte mit Kopf gegen Felsen

Die 47-jährige Niederländerin war am Sonntag gegen 11.40 Uhr am Tiefenbachgletscher in Sölden (Bezirk Imst) mit ihrem Ehemann und drei Freunden auf einer blau markierten Piste unterwegs. Plötzlich kam die Urlauberin in einem Rechtsschwung zu Sturz. „Ein Ski löste sich und die Frau prallte mit dem Kopf gegen einen Felsen am Pistenrand“, heißt es seitens der Polizei.