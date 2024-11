Ein fader Hexenritt über Sankt Gallen

Auch beim Gesang der anderen Protagonisten bleiben Wünsche offen: zu dramatisch (Libby Sokolowski als Mutter), zu laut (Vincenzo Neri als Vater) oder zu unausgeglichen (Kali Hardwick als Gretel). Freude macht hingegen Mack Wolz als Hänsel, aber am meisten Anna Mahon als Sandmännchen und Taumännchen. Diese sonst im Opernchor tätige Neuseeländerin singt so klangschön und kultiviert, wie man es eigentlich von allen gern hören würde. Der junge Dirigent Jamie Philips hat bei diesem Ensemble noch einiges an Feinarbeit zu tun, das Sinfonierochester Sankt Gallen jedoch leitet er gut durch die anspruchsvolle Partitur. Empfohlen ab acht Jahren, Vorstellungen bis März 2025.