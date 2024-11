Sogar der Analyst musste eingewechselt werden

Unverhofftes Debüt

Bischofshofen plagt schon seit einigen Wochen die Personalnot. Trainer Thomas Schnöll musste Woche für Woche schauen, dass er die Ersatzbank irgendwie voll bekam. Bei der 0:3-Niederlage gegen Imst sorgte der Übungsleiter für eine kuriose Einwechslung: Jekabs Laguns kam in Minute 61. Der persönliche Assistent von Klub-Entscheidungsträger Patrick Reiter, U14-Trainer und Videoanalyst von Schnöll kam so unverhofft zu seinem Debüt in der Regionalliga West. „Wir können die Ausfälle nicht mehr kompensieren“, kann der 33-Jährige die lange Winterpause nicht erwarten. „Es geht vom Personal her einfach nicht mehr.“ Auch Verteidiger Gertig verletzte sich beim Aufwärmen.