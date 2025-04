Elf Tritte gegen Kopf – Krimineller bestreitet

Es war eine wüste Schlägerei, die sich in den Nachtstunden des 25. Oktober 2024 bei einer Bus-Haltestelle beim Salzburger Hauptbahnhof abspielte. Überwachungsaufnahmen zeigen dabei eindrücklich, wie der Angeklagte mit zwei weiteren Männern auf das Opfer einschlägt – und danach immer wieder zutritt, obwohl der Mann schon regungslos und ohnmächtig am Asphalt liegt. „Ich weiß nur das, was auf dem Video zu sehen ist“, meint der mehrfach Vorbestrafte im Schwurgerichtssaal auf Richter-Nachfrage. Dabei spricht er auch nur von vier Fußtritten, obwohl auch bei mehrmaligen Abspielen der Szenen deutlich mehr Tritte zu sehen sind. Auf mehrere Fragen antwortete der 38-Jährige mit einem: „Ich weiß nicht“. Mehrmals bemerkte er, dass er wegen des Alkohols „tot betrunken“ gewesen sei. Auf Richter-Nachfrage fand er aber auch, dass er „nur in den Bauch“ getreten habe, nicht gegen den Kopf. Selbst als eine Richterin das Video neuerlich abspielte, ihn auf die Szenen hinwies, blieb er dabei: Es seien nur vier Tritte gegen den Bauch gewesen.