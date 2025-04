DNA überführte zweifachen Pinzgauer Dieb

Aufgeklärt: Pinzgauer Kriminalisten konnten zwei Diebstähle im Pinzgau aufklären. Ende Dezember 2024 brach ein vorerst unbekannter Täter zweimal ein Kellerabteil eines Firmenobjekts in Zell am See auf. Dort stahl er eine Schultasche und Lebensmittel. Einen Monat später, Ende Jänner 2025, schlich derselbe Täter in den unversperrten Lagerraum eines Hotels in Zell am See ein und stahl Arbeitskleidung und Wertgutscheine.