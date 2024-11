Schlechter Tag für Salzburgs Westligisten

Ein rabenschwarzer Tag für Salzburgs Westliga-Klubs! Kuchl gewann als einziger Verein des Bundeslandes – und das im Derby gegen Wals-Grünau. Die Tennengauer zitterten sich zu einem 1:0-Erfolg. Nach einer starken ersten Hälfte der Hausherren, in der Horst Nestaval das Goldtor in der 29. Minute erzielte, kamen die Grünauer frischer aus der Kabine. Florian Lindner traf in der 47. Minute mit einem Weitschuss nur die Latte, 23 Minuten später verhinderte erneut das Aluminium den Ausgleich. „Mich ärgert die erste Hälfte. In den ersten fünf Minuten haben wir das ordentlich gemacht. Dann war es wie ein Filmriss. Kuchl war deutlich besser, wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, waren nicht mehr griffig genug“, war Grünau-Coach Christoph Knaus alles andere als glücklich.