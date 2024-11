Reischl: „Denke, dass ich Chance bekommen werde“

Der Fokus des 20-Jährigen liegt derzeit jedenfalls auf der aktuellen Saison, in der er schon fünf Tore erzielen konnte. „Ich bin froh, dass ich jedes Spiel von Anfang an bestreiten kann, nach oben ist aber immer Luft“, meint der Stürmer. Die Mannschaft scheint generell besser in Fahrt zu kommen, feierte im Nachtrag gegen den FAC den zweiten Sieg in Folge und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. „Ich finde, wir haben uns im Laufe der Saison gut entwickelt. In letzter Zeit haben wir zum Glück die engen Kisten auch auf unsere Seite gezogen.“