Rekrut mit „9mm“-Sager zum Putzen genötigt

Der Anklage nach passierte der Vorfall am 11. Dezember 2024: An jenem Tag hatte ein Wehrdiener in der Pongauer Kaserne den Boden der Teeküche gewischt. Offensichtlich aber, nicht zur Zufriedenheit des Wachtmeisters: „Soll ich dir eine 9 Millimeter in den Kopf jagen“, soll er laut Anklage zum Rekruten gesagt haben, dabei auch zu einer Dienstwaffe gegriffen und diese zur Hälfte aus dem Holster genommen haben.