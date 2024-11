Nach einem Spektakel sind 99ers zurück in der Spur

Doppelschlag zur Vorentscheidung

In dieser Tonart ging es auch in Drittel zwei weiter, die 99ers machten ordentlich Dampf. Doch vor allem Vorarlberg-Goalie David Madlener war es zu „verdanken“, dass es mit dem nächsten Treffer der 99ers dauerte. Doch in Minute 34 war er dann chancenlos, nach einem Gestocher traf Rok Ticar per Nachschuss zum 2:0. Und nur 85 Sekunden später sorgte Nik Albano im Powerplay fürs 3:0. Die frühe Vorentscheidung. „Unser Bunker, unser Bunker, hey, hey“, hallte es danach verdientermaßen von den Tribünen. Doch die Gäste gaben sich nicht auf, sorgten in der 37. Minute für den Anschlusstreffer. „Wir müssen einfach weiter unser Spiel durchziehen und hinten aufpassen“, wusste Michi Kernberger in der zweiten Pause.