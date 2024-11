Iranerin protestiert in Unterwäsche gegen Regime

Die an der privaten Azad-Universität in Teheran studierende Frau sei von Mitgliedern der zu den Revolutionsgarden gehörenden Miliz belästigt worden, erklärten Aktivisten am Samstag. Dabei habe das Wachpersonal auf dem Campus ihre Kleidung zerrissen. Aus Protest lief sie in Folge in Unterwäsche durch die Straßen, wie ein Video zeigt (siehe unten).