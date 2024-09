34 Frauen in iranischem Gefängnis im Hungerstreik

Größte Protestwelle in der iranischen Geschichte

Ihr tragischer Tod führte zu den heftigsten Protesten in der 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Dabei wurden Hunderte Menschen getötet, darunter auch dutzende Sicherheitskräfte. Tausende Menschen wurden festgenommen. Aufgrund des Schaltjahres im islamischen Kalender wird der Todestag im Iran an diesem Sonntag begangen.