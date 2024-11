Anhänger von Ex-Präsident halten 200 Soldaten fest

Der ehemalige Kokabauer weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Beschuldigungen als einen Versuch, ihn von der Rückkehr an die Macht abzuhalten. Am Freitagabend war noch von 20 festgehaltenen Soldaten die Rede gewesen. Morales selbst verkündete, in den Hungerstreik zu treten – und zwar so lange, „bis die Regierung (...) Verhandlungstische einrichtet“, sagte der Politiker am Freitag in der Region Chapare zu Reportern.