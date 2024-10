Bolivien: Schüsse auf Pkw von Ex-Präsident Morales

Zeugen: Täter flohen in Militärbasis

Eines der Fahrzeuge sei von 14 Schüssen getroffen worden, ein weiteres von mindestens vier Schüssen. Der Fahrer habe einen Schuss in den Arm und einen Streifschuss am Kopf erhalten. Nach dem Angriff seien die Täter Zeugen zufolge in eine nahe gelegene Militärbasis geflohen. Die MAS machte den amtierenden Präsidenten Luis Arce für den Angriff verantwortlich.