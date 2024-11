Trump-Geburtshaus gammelt vor sich hin

Doch das Interesse an dem Gebäude im Tudor-Stil, in dem der Ex-Präsident seine ersten vier Lebensjahre verbracht hatte, ließ insbesondere in den letzten vier Jahren zu wünschen übrig. Laut Ayala-Braun leben in dem Vorgarten mehr als ein Dutzend streunende Katzen: „Es stinkt erbärmlich nach Katzenurin.“ Ein Schild weist darauf hin, dass die Tiere nicht mit nach Hause genommen werden dürfen (siehe Bild oben).