Gasaustritt sorgte in Tirol für mächtig Aufregung

Bange Stunden am Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Gewerbegebietes im Tiroler Stubaital! Aus einem Fahrzeug trat Gas aus. Da die gemessene Konzentration in der Luft kontinuierlich anstieg, musste die Bundesstraße in unmittelbarer Nähe gesperrt werden. Verletzt wurde schlussendlich zum Glück niemand.