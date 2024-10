Unbekannte versuchten Bankomaten zu sprengen

Ausgerechnet am Weltspartag wollte sich ein Gauner-Trio in den Morgenstunden durch eine Sprengung Geldscheine aus einem Bankomaten in Pians holen. „Laut ersten Erkenntnissen brachen die drei unbekannte Täter die Abdeckung eines an der Außenwand befindlichen Bankomaten auf und bereiteten in weiterer Folge eine Sprengung vor“, heißt es seitens der Polizei.