Trauer-Trends: Kaum jemand will noch in den Sarg

Jahrhundertelange Tradition im Hause Jung

Das Geschäft mit dem Tod ist ihnen in die Wiege gelegt. Bereits ihr Ur-Urgroßvater gründete das Bestattungsunternehmen an der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg. „In der Pubertät haben wir drei nicht gern darüber redet. Wir haben immer behauptet, dass wir zu Hause ein Gasthaus haben“, erzählt Claudia Jung. Den Spruch von den Damen mit Leichen im Keller wollten sie gar nicht erst aufkommen lassen.