Herbstliche Idylle im Schatten des Zafernhorns

Das Zafernhorn ist ein markanter Gipfel im Großen Walsertal, der 2107 Meter in den Himmel ragt. Eine ausgedehnte Wanderung führt rund um diesen beeindruckenden Berg und durch die wunderbar herbstliche Landschaft des Biosphärenparks. Ausgangspunkt ist am Faschinajoch – Parkplätze befinden sich am Ortsende der Ortschaft Faschina oder man reist bequem mit dem Bus an. Der Faschinapass (1486 Meter) verbindet das Tal der Lutz (Großes Walsertal) mit dem Tal der Bregenzer Ach (Bregenzerwald). Der Name leitet sich vom Wort „Fassia“ ab, was so viel wie „ein Streifen Wiese“ bedeutet. In den Urkunden taucht die Bezeichnung „Vaschin“ nachweislich das erste Mal im Jahr 1482 auf. Zu dieser Zeit dürften die meisten Alpen auf dem Übergang schon bestoßen gewesen sein. Aus späteren Jahren wird berichtet, dass ein Haus auf der Passhöhe stand, welches nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter laufend besetzt war und zu dem eine Kapelle gehörte, die der hl. Anna gewidmet war.