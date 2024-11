Bürokratischer Hürdenlauf zum neuen Zebrastreifen

Petition für Errichtung eines Schutzweges läuft

Rasch sind Eltern und Lokalpolitiker da mit Forderungen nach Schutzwegen zur Stelle. Doch bis die begehrten „Zebrastreifen“ dann auf den Asphalt gepinselt werden können, sind etliche bürokratische Hürden zu überwinden. Und das führt – noch dazu im aufkeimenden Gemeinderatswahlkampf – mitunter zu heißen Debatten im Rathaus. Aktuell zeigt sich das etwa in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. Dort setzt sich die Volkspartei für einen Schutzweg in der Gattringerstraße ein. „Die Bezirksbehörde hat nach einer Verkehrszählung bereits vor fünf Jahren grünes Licht für einen Zebrastreifen gegeben. Vorausgesetzt, es werde eine Mittelinsel oder Ampel errichtet“, sagt ÖVP-Obmann Oliver Prosenbauer. Da die Gemeindeführung darauf aber nicht reagiert habe, will Prosenbauer das Projekt jetzt mit einer Petition forcieren.