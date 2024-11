Rauschender Gebirgsbach trifft einsames Bergdorf

Wanderdaten: 5,5 km/ 150 Hm/ Gehzeit ca. 2 h (gesamte Runde).

Anforderungen: Steig entlang des Granitzenbaches; im weiteren Verlauf Forst- und Asphaltstraßen.

Wegeleitsystem: wenige Markierungen bzw. Beschilderungen, jedoch mittels Wegbeschreibung gut zu finden.

Ausgangspunkt: Parkplatz direkt beim Ausgangspunkt des Themenweges Granitzenbach. Von Obdach ca. 6,5 km in Richtung St. Wolfgang. Auf das Verkehrsschild mit der Aufschrift „Naturdenkmal Granitzenbach“ achten.

Einkehrmöglichkeiten: Wolfganger Stubn (Do bis So geöffnet), 0680/2468401, Restaurant Seetalblick (Do bis So und feiertags geöffnet), 03578/41954, seetalblick.at.

Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, 0650/2611119, weg-es.at, Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.