Asyl-Bezahlkarte: OÖ Vorbild für ganz Österreich?

Am 1. Juli soll es losgehen: In einem Pilotprojekt sollen im ersten Schritt 300 Asylwerber in Oberösterreich mit der neuen „Sachleistungskarte“ auf Basis einer Visa-Debit-Karte ausgestattet werden. Flüchtlinge sollen in Zukunft also kein Bargeld mehr bekommen, sondern die Waren für den täglichen Bedarf mit Karte zahlen können – bis auf eine Ausnahme!