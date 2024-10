Heroin im Rucksack in die Schweiz geschmuggelt

Während die öffentliche Anklägerin von 500 Gramm der harten Droge ausgeht, gibt der Beschuldigte im Prozess am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch lediglich 50 Gramm zu. „Ich hätte mich nie getraut, ein halbes Kilo zu schmuggeln, das wäre mir zu heiß gewesen“, bekennt sich der Drogenerfahrene nur teilweise schuldig. „Aber warum machen Sie das? Sie hatten doch einen tollen Weg eingeschlagen?“, will Richterin Lisa Pfeifer von ihm wissen. Worauf der Mann auf seine nach wie vor bestehende Drogensucht hinweist, trotz des Ersatzstoffes Methadon, den er vom Arzt verschrieben bekommt. „Ich hatte im August einen absolut schlechten Tag. Ein Dealer rief mich an und fragte, ob ich für ihn in einem Rucksack 50 Gramm Heroin von Vorarlberg nach St. Margrethen schmuggeln könne. Als Belohnung bot er mir fünf Gramm Heroin an. Da dachte ich, komm, das mach ich schnell.“