Abseits bekannter Pfade

Die Burgenstadt Friesach wurde Landessieger in Kärnten. Auf den Spuren des Mittelalters wandert man in der ältesten Stadt des Bundeslandes durch verwinkelte Gassen. Aber auch ein weiterer Kandidat ist einen Besuch oder besser gesagt einen Aufstieg wert. Der Dösener See im Dösental im Nationalpark Hohe Tauern gilt als eines der am wenigsten erwanderten Mallnitzer Täler. Der Ausblick vom verborgenen Bergsee auf die umliegenden Gipfel lässt jedes alpine Herz höherschlagen.