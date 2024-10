Serieneinbrüche: „Sitze gerne in schönen Autos“

Auf diese Idee habe ihn der mitangeklagte 27-Jährige gebracht – „Ich habe ihm erzählt, dass ich gerne in schönen Autos sitze. Und er hat gesagt, dass es da ein Tool gibt, mit dem man sie leicht aufmachen kann.“ Also bestellten sie Ende Jänner das Werkzeug, brachen damit Luxusautos in Innenstadtgaragen oder in Parkhäusern am Flughafen Wien-Schwechat auf. „Ich wollte unbedingt in die Autos und Fotos machen.“