Halloween: Gruselclowns erschrecken uns am meisten

Nach einigen frühen ikonischen Horrorfilmen wie „Nosferatu“ (1922) erlebte das Genre den ersten echten Boom in den 60er- und 70er-Jahren, als Streifen wie „Halloween“, „Rosemary’s Baby“ oder „Der Exorzist“ die Richtung vorgaben und bis heute Filmemacher prägen. Ein weiteres Hoch brachten die 90er-Jahre, in denen Teenager in Massen versuchten, sich nicht jugendfreie, besonders blutrünstige Splatter-Filme wie „Scream“ oder „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ in den Kinos anzusehen.