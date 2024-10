Jäger (56) in OÖ lief Amok: Die Suche geht weiter

„Wenn Roli nicht will, dass er gefunden wird, wird er das nicht“

Tagsüber lichtete sich der Nebel, und neben Hunderten Polizisten – sie kamen auch mit Panzerwagen – waren auch zwei Helikopter-Crews auf der Suche nach dem Verdächtigen und seinem grauen VW Caddy (Kennzeichen RO 231 EL). „Wenn Roli nicht will, dass er gefunden wird, dann wird er das auch nicht“, sagen Bekannte, denn der Gesuchte hatte im Bezirk Rohrbach schon mehrere Jagdreviere und kennt die Wälder und Donauschluchten wie kaum ein anderer. „Entweder liegt er schon wo tot, oder er hat noch etwas vor“, befürchtete man in Altenfelden und Kirchdorf ein Drama wie in Stiwoll (Stmk.), wo vor sieben Jahren Friedrich Felzmann (52) zwei Nachbarn erschossen hatte und seither verschwunden ist – die Angst blieb, dass er wieder auftaucht und zuschlägt.