Das lange Warten und die vielen Widersprüche

Kronzeuge – wer auspackt, muss nicht fürs Gefängnis einpacken, dafür offensiv auf die Staatsanwälte zugehen, reumütiges Geständnis und Neues liefern. So läuft es bei Thomas Schmid, der sich als Kronzeuge der WKStA angeboten hat in mehreren Korruptions-Causen. Knapp zwei Jahre, nachdem Schmid den Status offiziell beantragt hat, gibt es noch keine Entscheidung. Warum? Die WKStA, die Schmid als Kronzeugen will, musste einen Bericht aus dem Mai nachjustieren. Im August landete der letzte Vorhabensbericht im Justizministerium. Nach Abschluss der Prüfung wird an den Weisungsrat übermittelt. Der ist für „clamorose“ Fälle als beratendes Gremium des Ministeriums zuständig.