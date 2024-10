Katzenberger-Tochter Sophia stahl Mama die Show

Sophia stahl Mama und Papa die Show

„Sie ist so krass“, konnte die „Katze“ bei der Coolness, die ihre Tochter bei ihrer Premiere am roten Teppich an den Tag legte, nur lachen. Und auch der stolze Papa war im Gespräch mit der „Bunte“ einfach nur begeistert: „Meine Tochter ist heute der große Star.“