Schauen Sie mal, wie durchtrainiert die Katze ist!

Nach einem Jahr harter Arbeit, in dem sie ihre Ernährung umstellte, regelmäßig trainierte und dabei mehr als zehn Kilo abnahm, trat Katzenberger bei einem Wettbewerb der „World Fitness Federation“ in der Kategorie der Glamour-Models an. Mit Erfolg! Sie errang den tollen zweiten Platz und darf nun an der „WFF Miss Universe“-Wahl in Las Vegas teilnehmen.