Tausende Besucher stürmten das Landhaus

Doskozil: „Das ist gelebte Bürgernähe“

„Ich lege größten Wert auf eine bürgernahe Verwaltung. Es freut mich deshalb sehr und ich halte es auch für wichtig, dass so viele Burgenländer gekommen sind, um die Einrichtungen des Landes und auch die Menschen, die dahinter stehen, kennenzulernen. Das ist gelebte Bürgernähe, mit der wir Transparenz zeigen wollen und mit der auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Verwaltung gestärkt werden soll“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.