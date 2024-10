Sturm will beim LASK die Premiere schaffen!

5:0 gegen Salzburg, 5:2 im Derby gegen den GAK! Sturm will Sonntag (17) beim LASK den imposanten Siegeslauf in der Bundesliga prolongieren und die Tabellenführung verteidigen. Die Linzer sind unter Neo-Coach Markus Schopp im Aufwind, patzten zuletzt allerdings im Europacup. Der Meister will für den nächsten Dämpfer sorgen.