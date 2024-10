LIVE ab 17 Uhr: Das Grazer Derby Sturm gegen GAK!

Ilzer war bemüht, seine zahlreichen Nationalspieler in zwei Trainings wieder „auf Zug“ zu bekommen. Es liege an seiner Mannschaft, den „Flow aus dem Salzburg-Spiel schnell wieder aufzunehmen“, meinte der Trainer vor dem Startschuss zum nächsten Intensiv-Block. Sieben Spiele in drei Wochen stehen an, darunter schon am Dienstag das dritte Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon.