Schneemangel beschert Ländle-Duo Start in Sölden

Nur Depotschnee und Plusgrade

Fehlender Schnee sorgte nun dafür, dass sich das Ländle-Duo doch noch beim Weltcupauftakt aus dem Starthaus stoßen kann. Eigentlich hätten die beiden 20-Jährigen am Montag zum Training ins schwedische Kåbadlis fliegen sollen – dort gibt es aktuell außer den im Frühjahr angelegten Depots allerdings keinen Schnee. Dafür aber Plusgrade. Also wurde der Trip kurzerhand gecancelt und Vici und Angie kommen in den Genuss am Rettenbachferner die ersten Spuren in den Rennhang zu carven.