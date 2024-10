Zwei Kathis verstärken das ÖSV-Team für Sölden

Nicht nur die Herren matchten sich am Mittwoch um die letzten ÖSV-Tickets für den Auftakt-Riesentorlauf in Sölden. Auch bei den Damen duellierten sich gleich sieben Athletinnen um die letzten drei Tickets für das Rennen am 26. Oktober. Am Ende hatten zwei Kathis und eine junge Tirolerin die Nase voran.