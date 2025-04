Fluss, Wald und Weite: eine Runde zur Frutzmündung

Die Frutz entspringt auf rund 1780 Metern Seehöhe am Nordosthang der Löffelspitze im Gemeindegebiet von Laterns im Bregenzerwaldgebirge. Schon gleich auf ihrem ersten Abschnitt vereinigt sie sich mit mehreren Quell-Bächen aus den Bereichen der Oberen Frutz-Alpe sowie der Gampernest-Alpe. Anschließend fließt sie durch das Laternsertal in Richtung Westen. Dabei bahnt sich die Frutz auch ihren Weg durch die wildromantische „Üble Schlucht“, die als Natura-2000 Gebiet unter Schutz steht. In Koblach mündet sie schließlich in den Alpenrhein. Die erste schriftliche Nennung des Flusses datiert auf das Jahr 1127. Das Gewässer wurdw damals als „Fruza“ bezeichnet. Der Name leitet sich wahrscheinlich vom vorromanischen beziehungsweise keltischen Wort für Sturzbach/Felseinschnitt ab.