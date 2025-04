Super-G-Spezialist Feurstein düpiert Slalom-Asse

Kaltstart bei Exektuiv-Meisterschaften

Der „Kaltstart“ am Mittwoch verlief akzeptabel. Der 23-jährige Mellauer fuhr im einzigen Durchgang 2,04 Sekunden hinter Joshua Sturm, 1,27 Sekunden hinter Fabio Gstrein, sowie Oskar Heine (+0,93) und Johannes Strolz (+0,76) auf Rang fünf. Seinen bis dahin letzten Slalom hatte Lukas, der vor wenigen Tagen beim Weltcupfinale in Sun Valley (US) zuletzt im Super-G für den einzigen Saisonsieg der ÖSV-Herren sorgte, am 26. März 2022 bestritten. Da war er bei den deutschen Meisterschaften in Seefeld auf Rang zehn gefahren. Kurz davor hatte der Head-Pilot Soldeu (And) als 25. seine ersten und bis heute einzigen Europacup-Punkte im Slalom holen können.