Verfahren nach tödlichem Kuh-Angriff eingestellt

Nach dem tödlichen Kuhangriff in Bad Hofgastein (Pongau) am 26. Juni hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Herdenbesitzer eingestellt. „Es konnten keine Verstöße der Sorgfaltspflicht festgestellt werden“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Ricarda Eder, am Freitag. Bei der Attacke war eine 40-jährige Einheimische ums Leben gekommen, als sie an ihrem Geburtstag mit ihren zwei Töchtern und zwei kleinen Hunden im Gebiet der Schlossalm wanderte.