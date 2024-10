Nashornkuh zieht vom Salzburger Zoo nach Spanien

Einsatz für den Artenschutz

Der Zoo Salzburg beteiligt sich am Europäischen Erhaltungsprogramm für Nashörner. „Gerade bei den Nashörnern ist der Druck auf die Population in Afrika durch Wilderei enorm hoch“, betont Lisa Sernow. „Deshalb hat unsere Arbeit hier in Salzburg eine besondere Bedeutung, um eine gesunde Reservepopulation in Menschenobhut zu sichern.“