Israels Armee benutzt „menschliche Schutzschilde“

Das sagt die Armee zu den Vorwürfen

„Breaking the Silence“ stellte dem TV-Sender auch drei Aufnahmen zur Verfügung, in denen sich Palästinenser mit verbundenen Augen und Handschellen durch die Trümmerlandschaft bewegen. In einer Stellungnahme hielt die israelische Armee am Donnerstag fest, dass die Richtlinien und Direktiven die „Verwendung von Zivilisten für Militäroperationen strengstens untersagen“. Den eigenen Einheiten würden diese Regeln regelmäßig in Erinnerung gerufen.