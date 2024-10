Tod des Hamas-Chefs spaltet Palästinenser

Das sehen im Gaza-Streifen nicht alle so. Durch das Massaker vom 7. Oktober an 1200 Israelis durch die Terrororganisation, das auf Sinwars Planungen beruhte, ist viel Leid über die Bevölkerung im Gaza-Streifen gekommen. Schuld daran sind die Hamas und Yahya Sinwar, wie einige Einwohner der Plattform Al-Monitor berichten. Seit Beginn des Krieges zahlen sie den Preis. Ihre Kinder sterben, ihre Häuser werden zerstört und das Leben ist zu einem täglichen Albtraum geworden. Die Führer der Hamas würden nicht an die Zukunft oder das Schicksal zukünftiger Generationen denken.