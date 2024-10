Radikale Israelis fordern „Rückkehr nach Gaza“

Netanyahu schließt Wiederbesiedelung aus

Israel hatte seine Armee 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen und rund 20 Siedlungen in dem Küstenstreifen zwangsgeräumt. Rechtsextreme Israelis, darunter auch Minister in der Regierung von Netanyahu, fordern nun eine Rückkehr von Siedlern in das Gebiet. Netanyahu selbst hatte allerdings Pläne zur Wiederbesiedlung des Gazastreifens nach dem Krieg gegen die islamistische Hamas als unrealistisch bezeichnet.