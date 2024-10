Diese kleine Theatergruppe schaffte es aufs Podest

Nahezu ausverkauft ist das neueste Stück von Fritzis Theatergruppe in Spittal an der Drau. „Sicherlich auch, weil das Publikum weiß, dass wir Theater für einen guten Zweck machen“, meint Corinna Golobic, Vizeobfrau des kleinen Vereins. „Wir unterstützen vor allem Kinder in Not“, so Elfriede „Fritzi“ Golobic, die die Theatergruppe vor über 10 Jahren gegründet hat.