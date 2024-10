Vergiftetes Zuckerl | FPÖ-Hilfe aus Hofburg

FPÖ-Wahlhilfe aus der Hofburg. „Ich bin ganz bestimmt keine Kickl-Anhängerin, aber ich halte die Entscheidung für falsch.“ Das sagte eine Oberösterreicherin am Mittwoch im Radio zu Alexander Van der Bellens Entschluss, nicht Wahlsieger Herbert Kickl, sondern den Wahl-Zweiten Karl Nehammer mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Kritik am Präsidenten hört man aus ganz Österreich. In der Steiermark, wo heute in einem Monat gewählt wird, fällt sie am lautesten aus. Hunderte aus der Bevölkerung, versichert der um seine Zukunft bangende VP-Landeshauptmann Christopher Drexler, hätten ihm zu seiner VdB-Schelte in der ZiB2 vom Dienstag gratuliert. Und auch aus Niederösterreich und Oberösterreich bekommt Drexler von den Landeshauptleuten Schützenhilfe. Auch wenn sich Thomas Stelzer („ungewöhnliche Entscheidung“) wie auch Johanna Mikl-Leitner („man muss Van der Bellens Entscheidung nicht teilen“) milder als ihr steirischer Amts- und Parteikollege formulieren. Aber man weiß eben in der ÖVP, dass der Regierungsauftrag durch den Bundespräsidenten auch ein vergiftetes Zuckerl sein kann.