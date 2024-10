Mario Kunasek: „Ich will Landeshauptmann werden!“

Die FPÖ wird in der Steiermark ähnliche Themen aufgreifen wie in den Wahlkämpfen in Vorarlberg und auf nationaler Ebene. Der Umgang mit der Migration ist dabei von zentraler Bedeutung. In den letzten Jahren hat die Steiermark einen Anstieg von Asylbewerbern erlebt, was besonders in den ländlichen Regionen für Unmut sorgt. Hier setzt die FPÖ auf ihre bekannten Positionen: striktere Grenzkontrollen sowie weniger Sozialleistungen für Asylbewerber.