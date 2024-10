Starreigen bei letztem Aufschlag von Dominic Thiem

„Diese Frage stellt sich für mich nicht“

Bei der Pressekonferenz nach dem Match wurde Thiem natürlich die Frage aller Fragen gestellt, die vielen Fans auf der Zunge brennt. Schließt der 31-Jährige aus, in ein paar Jahren noch einmal den Tennisschläger zu schwingen? „Ja, auf jeden Fall. Der wichtigste Faktor in dem ist, dass ich ganz objektiv betrachtet, schon weit weg bin von der Weltspitze und vom eigenen Leistungspotenzial. Es wäre was ganz anderes, wenn ich aufhören würde, wenn ich erste Zehn wäre. Ich bin so weit weg von dem Level, wo es sich persönlich für mich auszahlen würde“, so Thiem.