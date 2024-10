Stimmung in der Industrie trübt sich weiter ein

Diese Hoffnung hat sich zerschlagen, was auch die Detailergebnisse belegen: So beurteilen nur fünf Prozent der Unternehmen die aktuelle Geschäftslage als „gut“ oder „steigend“, knapp 90 Prozent sehen hingegen den aktuellen Auftragsbestand als „durchschnittlich“ oder „schlecht“ an. Ähnliches gilt für die Auslandsaufträge, die von 91 Prozent als höchstens „durchschnittlich“ oder „schlecht“ eingeschätzt werden. Auch die Einschätzung der aktuellen Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorquartal weiter eingetrübt und wird nun von 49 Prozent der Unternehmen als „schlecht“ oder „rückläufig“ bewertet.