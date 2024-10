Stars im Luxus-Fieber: die besten Outfits!

Am 19. Oktober verwandelte sich das Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles in ein Mode-Mekka, als sich Hollywoods Elite zur Academy Museum Gala 2024 versammelte. Der Abend, der unter dem Stern von Luxusmarken wie Gucci, Louis Vuitton oder Prada stand, wurde zum Höhepunkt der Red-Carpet-Herbst-Saison.