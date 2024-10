Südkorea erwägt Waffenhilfe für die Ukraine

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst befinden sich 1500 nordkoreanische Soldaten derzeit in Russland, um für den Ukraine-Krieg ausgebildet zu werden. Insgesamt sollen dem Vernehmen nach sogar bis zu 12.000 Soldaten an die Front geschickt werden. Diese Entwicklung bereitet nicht nur den NATO-Staaten große Sorgen. Auch Südkorea ist alarmiert und erwägt nun Waffenlieferungen an Kiew.